В Сети завирусилось видео, на котором Синнер губкой протирает свой спорткар Ferrari 812
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В Сети появилось видео, на котором четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вручную моет свой спорткар. Оно быстро стало вирусным.
В кадре Синнер старательно моет губкой свой автомобиль – Ferrari 812 Competizione (было выпущено 999 экземпляров, стартовая цена в Италии — € 499 тыс.).
Предположительно, Синнера запечатлели дома, в небольшом итальянском городе Сесто.
13 июля Синнер завоевал свой дебютный титул на Уимблдоне. В финале Уимблдона-2025 Янник со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона испанца Карлоса Алькараса.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ранее Синнер заявил о решении сняться с «Мастерса» в Торонто по причине усталости после Уимблдона.
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