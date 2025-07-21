В Сети завирусилось видео, на котором Синнер губкой протирает свой спорткар Ferrari 812

В Сети появилось видео, на котором четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вручную моет свой спорткар. Оно быстро стало вирусным.

В кадре Синнер старательно моет губкой свой автомобиль – Ferrari 812 Competizione (было выпущено 999 экземпляров, стартовая цена в Италии — € 499 тыс.).

Предположительно, Синнера запечатлели дома, в небольшом итальянском городе Сесто.

13 июля Синнер завоевал свой дебютный титул на Уимблдоне. В финале Уимблдона-2025 Янник со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона испанца Карлоса Алькараса.

Ранее Синнер заявил о решении сняться с «Мастерса» в Торонто по причине усталости после Уимблдона.