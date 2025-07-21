Мария Шарапова стала глобальным амбассадором мировой финансовой компании

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова представлена в качестве глобального посла CFI Financial Group, штаб-квартира которой находится в Дубае (ОАЭ). Эта компания предлагает услуги онлайн-торговли акциями, валютами и товарами.

Фото: CFI

Фото: CFI

«Мы рады приветствовать Марию Шарапову в семье CFI в качестве нового глобального посла нашего мирового бренда.

Будучи чемпионкой на корте и за его пределами, Мария привносит в свою жизнь те же стремление к совершенству, стойкость и дальновидность, которые лежат в основе всего, что мы делаем в CFI.

Это больше чем партнёрство, это мощное сочетание целей и результатов.

Добро пожаловать в команду, Мария!» — говорится в сообщении CFI.