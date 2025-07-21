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Пятая ракетка мира Джек Дрейпер вслед за Торонто снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер вслед за Торонто снялся с «Мастерса» в Цинциннати
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа. В основной сетке соревнований его заменит 66-я ракетка мира из США Александр Ковачевич.

Ранее Дрейпер отказался от выступления на «Мастерсе» в Торонто (Канада), который пройдёт с 26 июля по 7 августа. Причиной такого решения Джека стала травма левой руки, которую он получил на Уимблдоне-2025.

На данный момент неизвестно, планирует ли Дрейпер выступить на US Open — 2025, который начнётся 24 августа. В прошлом году на хардовом «Шлеме» Дрейпер дошёл до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону Яннику Синнеру в трёх сетах.

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