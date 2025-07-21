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Корда и Хуркач снялись с грядущего «Мастерса» в Торонто

Корда и Хуркач снялись с грядущего «Мастерса» в Торонто
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33-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда и полуфиналист Уимблдона-2022, 38-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач снялись с турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), который пройдёт с 26 июля по 7 августа.

В основной сетке соревнований их заменят 77-я ракетка мира из Австралии Кристофер О'Коннелл и 79-й номер мирового рейтинга из Чехии Вит Коприва.

В прошлом году турнир в Монреале (каждый год Монреаль и Торонто чередуются) выиграл австралиец Алексей Попырин.

Ранее с турнира в Торонто снялись лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, а также 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

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