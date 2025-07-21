Янник Синнер опубликовал влог с победного Уимблдона-2025
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал на своём YouTube-канале влог с Уимблдона-2025.
В ролике, длительность которого составляет чуть более 13 минут, собрана рутина Янника на травяном «Шлеме»: он проводит тренировки, готовит себе еду, отдыхает. Также в видео есть комментарии тренеров Синнера – Симоне Ваньоцци и Даррена Кэхилла.
Видео доступно на YouTube-канале Янника Синнера.
13 июля Синнер завоевал свой дебютный титул на Уимблдоне. В финале Уимблдона-2025 Янник со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона испанца Карлоса Алькараса.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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