Янник Синнер опубликовал влог с победного Уимблдона-2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал на своём YouTube-канале влог с Уимблдона-2025.

В ролике, длительность которого составляет чуть более 13 минут, собрана рутина Янника на травяном «Шлеме»: он проводит тренировки, готовит себе еду, отдыхает. Также в видео есть комментарии тренеров Синнера – Симоне Ваньоцци и Даррена Кэхилла.

Видео доступно на YouTube-канале Янника Синнера.

13 июля Синнер завоевал свой дебютный титул на Уимблдоне. В финале Уимблдона-2025 Янник со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона испанца Карлоса Алькараса.