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Янник Синнер опубликовал влог с победного Уимблдона-2025

Янник Синнер опубликовал влог с победного Уимблдона-2025
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал на своём YouTube-канале влог с Уимблдона-2025.

В ролике, длительность которого составляет чуть более 13 минут, собрана рутина Янника на травяном «Шлеме»: он проводит тренировки, готовит себе еду, отдыхает. Также в видео есть комментарии тренеров Синнера – Симоне Ваньоцци и Даррена Кэхилла.

Видео доступно на YouTube-канале Янника Синнера.

13 июля Синнер завоевал свой дебютный титул на Уимблдоне. В финале Уимблдона-2025 Янник со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона испанца Карлоса Алькараса.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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