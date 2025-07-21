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Александр Шевченко – Даниэль Элаи-Галан, результат матча 21 июля 2025, счет 2:1, 1-й круг турнира АТР-250 в Кицбюэле

Александр Шевченко вышел во второй круг турнира в Кицбюэле
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110-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг грунтового турнира АТР-250, проходящего в австрийском Кицбюэле, одержав победу в стартовом матче турнира над колумбийцем Даниэлем Элаи-Галаном (125-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Кицбюэль. 1-й круг
21 июля 2025, понедельник. 12:10 МСК
Александр Шевченко
110
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 4
         
Даниэль-Элаи Галан
125
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан

Матч продлился 2 часа 17 минут. За время игры Шевченко сделал восемь подач навылет, допустил семь двойных ошибок и смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Даниэль Элаи-Галан выполнил за время игры четыре эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Кицбюэле Александр Шевченко сразится с победителем встречи между австрийцем Йоэлем Шверцлером и венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.

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