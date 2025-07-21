Александр Шевченко вышел во второй круг турнира в Кицбюэле

110-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг грунтового турнира АТР-250, проходящего в австрийском Кицбюэле, одержав победу в стартовом матче турнира над колумбийцем Даниэлем Элаи-Галаном (125-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Матч продлился 2 часа 17 минут. За время игры Шевченко сделал восемь подач навылет, допустил семь двойных ошибок и смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Даниэль Элаи-Галан выполнил за время игры четыре эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Кицбюэле Александр Шевченко сразится с победителем встречи между австрийцем Йоэлем Шверцлером и венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.