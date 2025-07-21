Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — Виктория Мбоко, результат матча 21 июля 2025, счёт 0:2, 1-й круг Вашингтона

Потапова в двух сетах проиграла 88-й ракетке мира Мбоко на старте турнира в Вашингтоне
Аудио-версия:
Комментарии

42-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова неудачно выступила на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Вашингтон (ж). 1-й круг
21 июля 2025, понедельник. 18:10 МСК
Анастасия Потапова
42
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Виктория Мбоко
88
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

В матче первого круга Потапова со счётом 2:6, 4:6 уступила 88-й ракетке мира, 18-летней канадской теннисистке Виктории Мбоко (WC).

Встреча Потаповой с Мбоко продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках Анастасия четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мбоко два эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Отметим, что это первый официальный матч Потаповой после снятия с Уимблдона-2025 из-за травмы.

Следующей соперницей Мбоко в Вашингтоне станет чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (3).

Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне (2025)
Материалы по теме
Медведев может выйти в Вашингтоне на Руне, нанявшего тренером Агасси. Обзор сеток
Медведев может выйти в Вашингтоне на Руне, нанявшего тренером Агасси. Обзор сеток
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android