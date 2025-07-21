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Потапова в двух сетах проиграла 88-й ракетке мира Мбоко на старте турнира в Вашингтоне

42-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова неудачно выступила на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

В матче первого круга Потапова со счётом 2:6, 4:6 уступила 88-й ракетке мира, 18-летней канадской теннисистке Виктории Мбоко (WC).

Встреча Потаповой с Мбоко продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках Анастасия четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мбоко два эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Отметим, что это первый официальный матч Потаповой после снятия с Уимблдона-2025 из-за травмы.

Следующей соперницей Мбоко в Вашингтоне станет чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина (3).