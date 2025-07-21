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Агент Алькараса опроверг информацию о снятии Карлоса с «Мастерса» в Торонто

Агент Алькараса опроверг информацию о снятии Карлоса с «Мастерса» в Торонто
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Альберт Молина, агент пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, опроверг информацию ряда испанских СМИ, что его клиент не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), который пройдёт с 26 июля по 7 августа.

– Сыграет ли Карлос в Цинциннати?
– На самом деле, он рассматривает идею вернуться в Торонто, мы ещё не решили, — приводит слова Молины DAZN.

В прошлом году турнир в Монреале (каждый год Монреаль и Торонто чередуются) взял австралиец Алексей Попырин.

В последний раз Алькарас выходил на корте на Уимблдоне-2025, в финале которого со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6 уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Отметим, что ранее Синнер сам подтвердил, что в Торонто не сыграет.

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