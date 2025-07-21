«У меня есть 3-4 года, чтобы раскрыть потенциал». Де Минор — о будущем своей карьеры

13-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о своём игровом опыте, отметив, что готов выйти на пик формы в ближайшее время.

«Сейчас у меня есть всё — и опыт, и знания, и физическая готовность. Всё на месте, чтобы просто выйти и показывать результат.

У меня есть три-четыре года, чтобы по-настоящему раскрыть свой потенциал, показать, что я на пике формы, и преодолеть определённые барьеры. Я готов проходить далеко на турнирах. Теперь всё зависит только от меня — чтобы воплотить это в результаты», – приводит слова де Минора пресс-служба АТР.

Алекс де Минор принимает участие в розыгрыше турнира АТР-500 в Вашингтоне. Свой путь на турнире австралиец начнёт с матча второго круга.