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Де Минор — о встрече с Джоковичем на Уимблдоне: такие матчи я должен начинать выигрывать

Де Минор — о встрече с Джоковичем на Уимблдоне: такие матчи я должен начинать выигрывать
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13-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о том, как повлияло на его восприятие тенниса поражение в поединке четвёртого круга Уимблдона-2025, где он уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:1, 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:40 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
1 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я чувствовал, что у меня были шансы. Мы должны были дойти до пятого сета. Всё довольно быстро закончилось, но именно такие матчи я должен начинать выигрывать. Мы с командой определили несколько аспектов, над которыми нужно поработать, и, надеюсь, это поможет мне сделать следующий шаг», – приводит слова де Минора пресс-служба АТР.

Стоит отметить, лучшим результатом де Минора на турнирах серии «Большого шлема» в сезоне-2025 является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Австралиец уступил на этой стадии турнира будущему победителю итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 2:6, 1:6).

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