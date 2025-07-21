Де Минор — о встрече с Джоковичем на Уимблдоне: такие матчи я должен начинать выигрывать

13-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о том, как повлияло на его восприятие тенниса поражение в поединке четвёртого круга Уимблдона-2025, где он уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:1, 4:6, 4:6, 4:6.

«Я чувствовал, что у меня были шансы. Мы должны были дойти до пятого сета. Всё довольно быстро закончилось, но именно такие матчи я должен начинать выигрывать. Мы с командой определили несколько аспектов, над которыми нужно поработать, и, надеюсь, это поможет мне сделать следующий шаг», – приводит слова де Минора пресс-служба АТР.

Стоит отметить, лучшим результатом де Минора на турнирах серии «Большого шлема» в сезоне-2025 является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Австралиец уступил на этой стадии турнира будущему победителю итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 2:6, 1:6).