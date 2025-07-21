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Карлос Алькарас опубликовал фото с отдыха у бассейна

Карлос Алькарас опубликовал фото с отдыха у бассейна
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях фото с отдыха. Он провёл его в городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания), на побережье Атлантического океана.

«Перезарядка», — подписал пост Алькарас.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Алькарас взял время на отдых после выступления на Уимблдоне-2025. Карлос не смог защитить на нём прошлогодний титул. В финале соревнований испанец со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6 проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, для которого этот титул стал дебютным на травяном «Шлеме».

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На данный момент достоверно неизвестно, на каком турнире Алькарас вернётся в тур.

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