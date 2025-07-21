Карлос Алькарас опубликовал фото с отдыха у бассейна

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях фото с отдыха. Он провёл его в городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания), на побережье Атлантического океана.

«Перезарядка», — подписал пост Алькарас.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Алькарас взял время на отдых после выступления на Уимблдоне-2025. Карлос не смог защитить на нём прошлогодний титул. В финале соревнований испанец со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6 проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, для которого этот титул стал дебютным на травяном «Шлеме».

На данный момент достоверно неизвестно, на каком турнире Алькарас вернётся в тур.