Карлос Алькарас опубликовал фото с отдыха у бассейна
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях фото с отдыха. Он провёл его в городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания), на побережье Атлантического океана.
«Перезарядка», — подписал пост Алькарас.
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Алькарас взял время на отдых после выступления на Уимблдоне-2025. Карлос не смог защитить на нём прошлогодний титул. В финале соревнований испанец со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6 проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, для которого этот титул стал дебютным на травяном «Шлеме».
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
На данный момент достоверно неизвестно, на каком турнире Алькарас вернётся в тур.
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