Циципас и Бадоса снялись с микста US Open — 2025, Рублёв сыграет с Муховой, Опелка с Винус

Пресс-служба US Open – 2025 опубликовала обновлённый заявочный лист на турнир в миксте, который впервые пройдёт за неделю до старта основного турнира (с 19 по 20 августа). Заявку на участие подали 25 команд. В основную сетку микста попадут топ-8 пар по рейтингу и ещё восемь — по уайлд-кард. US Open опубликует список из восьми пар, отобранных по рейтингу, 28 июля.

Стоит отметить, что из первоначального списка исчезли два тандема: Стефанос Циципас/Паула Бадоса и Джек Дрейпер/Чжэн Циньвэнь.

При этом добавились, в частности, такие пары, как Андрей Рублёв/Каролина Мухова, Хольгер Руне/Аманда Анисимова, Райлли Опелка/Винус Уильямс, Алекс де Минор/Кэти Бултер, Катержина Синякова/Марсело Аревало, Донна Векич/Хуберт Хуркач.

Теннис. US Open — 2025. Микст. Заявочный лист:

Эмма Наварро (США) и Янник Синнер (Италия);

Аманда Анисимова (США) и Хольгер Руне (Дания);

Ига Швёнтек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия);

Джессика Пегула (США) и Томми Пол (США);

Арина Соболенко (Беларусь) и Григор Димитров (Болгария);

Жасмин Паолини (Италия) и Лоренцо Музетти (Италия);

Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фриц (США);

Мирра Андреева (Россия) и Даниил Медведев (Россия);

Каролина Мухова (Чехия) и Андрей Рублёв (Россия);

Габриэла Дабровски (Канада) и Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Дезире Кравчик (США) и Эван Кинг (США);

Винус Уильямс (США) и Райлли Опелка (США);

Кэти Бултер (Великобритания) и Алекс де Минор (Австралия);

Тэйлор Таунсенд (США) и Бен Шелтон (США);

Мэдисон Киз (США) и Фрэнсис Тиафо (США);

Наоми Осака (Япония) и Ник Кирьос (Австралия);

Белинда Бенчич (Швейцария) и Александр Зверев (Германия);

Ольга Данилович (Сербия) и Новак Джокович (Сербия);

Эмма Радукану (Великобритания) и Карлос Алькарас (Испания);

Донна Векич (Хорватия) и Хуберт Хуркач (Польша);

Сара Эррани (Италия) и Андреа Вавассори (Италия);

Катержина Синякова (Чехия) и Марсело Аревало (Сальвадор);

Йована Йович (Сербия) и Дженсон Бруксби (США);

Деми Схурс (Нидерланды) и Таллон Грикспор (Нидерланды);

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Ян Зелиньский (Польша).