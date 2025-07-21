Циципас и Бадоса снялись с микста US Open — 2025, Рублёв сыграет с Муховой, Опелка с Винус

Пресс-служба US Open – 2025 опубликовала обновлённый заявочный лист на турнир в миксте, который впервые пройдёт за неделю до старта основного турнира (с 19 по 20 августа). Заявку на участие подали 25 команд. В основную сетку микста попадут топ-8 пар по рейтингу и ещё восемь — по уайлд-кард. US Open опубликует список из восьми пар, отобранных по рейтингу, 28 июля.
Стоит отметить, что из первоначального списка исчезли два тандема: Стефанос Циципас/Паула Бадоса и Джек Дрейпер/Чжэн Циньвэнь.
При этом добавились, в частности, такие пары, как Андрей Рублёв/Каролина Мухова, Хольгер Руне/Аманда Анисимова, Райлли Опелка/Винус Уильямс, Алекс де Минор/Кэти Бултер, Катержина Синякова/Марсело Аревало, Донна Векич/Хуберт Хуркач.
Теннис. US Open — 2025. Микст. Заявочный лист:
Эмма Наварро (США) и Янник Синнер (Италия);
Аманда Анисимова (США) и Хольгер Руне (Дания);
Ига Швёнтек (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия);
Джессика Пегула (США) и Томми Пол (США);
Арина Соболенко (Беларусь) и Григор Димитров (Болгария);
Жасмин Паолини (Италия) и Лоренцо Музетти (Италия);
Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фриц (США);
Мирра Андреева (Россия) и Даниил Медведев (Россия);
Каролина Мухова (Чехия) и Андрей Рублёв (Россия);
Габриэла Дабровски (Канада) и Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Дезире Кравчик (США) и Эван Кинг (США);
Винус Уильямс (США) и Райлли Опелка (США);
Кэти Бултер (Великобритания) и Алекс де Минор (Австралия);
Тэйлор Таунсенд (США) и Бен Шелтон (США);
Мэдисон Киз (США) и Фрэнсис Тиафо (США);
Наоми Осака (Япония) и Ник Кирьос (Австралия);
Белинда Бенчич (Швейцария) и Александр Зверев (Германия);
Ольга Данилович (Сербия) и Новак Джокович (Сербия);
Эмма Радукану (Великобритания) и Карлос Алькарас (Испания);
Донна Векич (Хорватия) и Хуберт Хуркач (Польша);
Сара Эррани (Италия) и Андреа Вавассори (Италия);
Катержина Синякова (Чехия) и Марсело Аревало (Сальвадор);
Йована Йович (Сербия) и Дженсон Бруксби (США);
Деми Схурс (Нидерланды) и Таллон Грикспор (Нидерланды);
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Ян Зелиньский (Польша).