«Не было огня в душе». Вероника Кудерметова откровенно рассказала о кризисе в карьере

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова откровенно рассказала, как переживала спад в результатах после прорывного 2022 года.

«В 2022-м, когда я закончила сезон на своих самых высоких позициях, понимаю, что в какой-то момент у меня произошло выгорание. Я очень много сил в это всё вложила, у меня выдался очень стабильный год, столько полуфиналов было, финалов. Побед, кажется, не было, но я стабильно далеко проходила почти каждый турнир. 11 полуфиналов за год набралось. Тогда я такому результату не придавала значения, а сейчас понимаю, насколько это было вау.

Это требовало не только много физических сил, но и эмоциональных затрат, так вот последующие два года я восстанавливалась изнутри. Пришло осознание, взросление. Про теннис конкретно сложно что-то говорить, однако не было какого-то огня в душе, была колоссальная истощённость внутри, и силы черпать было неоткуда. Откуда им взяться? Ресурсов сильно много было затрачено.

В этом году во время предсезонки я сказала себе, что попробую. Два последних года были очень тяжёлыми, но я решила дать себе ещё шанс, сделать всё для того, чтобы стать лучше. Прошлые неудачи очень негативно влияли на меня, мне не нравилось такое ощущение себя, я не наслаждалась игрой. Я не хочу просто играть в теннис и быть каким-то середнячком. Я не для этого столько лет работала и столько сил в это всё вложила, и если ничего совсем не получается, то лучше уже и закончить, не продолжать», – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Эксклюзивное интервью с Вероникой Кудерметовой выйдет на «Чемпионате» в 10:00 мск 22 июля.