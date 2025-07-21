Кудерметова: поражение в финале Уимблдона в 2021 году было для меня очень болезненным

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как восприняла поражение в финале парного турнира Уимблдона-2021, где она играла в паре с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной. Российский дуэт уступил бельгийке Элисе Мертенс и представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (6:3, 5:7, [7:9]).

«В 2021 году я была так близка к победе, и это не случилось… Были мысли потом, а вдруг это был мой единственный шанс на такой титул и я им не воспользовалась.

Поэтому, когда я смогла переломить опасную ситуацию в финале – ведь матч мог закончиться совсем не в нашу пользу – я очень сильно обрадовалась. Поражение в 2021-м было для меня очень болезненным, теперь я закрыла тот гештальт. Появилась необходимая осознанность за это время, развились определённые теннисные навыки, наверное, в этом ключевая разница между двумя финалами», – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.