Кудерметова: поражение в финале Уимблдона в 2021 году было для меня очень болезненным

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как восприняла поражение в финале парного турнира Уимблдона-2021, где она играла в паре с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной. Российский дуэт уступил бельгийке Элисе Мертенс и представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (6:3, 5:7, [7:9]).
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«В 2021 году я была так близка к победе, и это не случилось… Были мысли потом, а вдруг это был мой единственный шанс на такой титул и я им не воспользовалась.
Поэтому, когда я смогла переломить опасную ситуацию в финале – ведь матч мог закончиться совсем не в нашу пользу – я очень сильно обрадовалась. Поражение в 2021-м было для меня очень болезненным, теперь я закрыла тот гештальт. Появилась необходимая осознанность за это время, развились определённые теннисные навыки, наверное, в этом ключевая разница между двумя финалами», – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
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