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Шестая ракетка мира Чжэн Циньвэнь снялась с US Open — 2025

Шестая ракетка мира Чжэн Циньвэнь снялась с US Open — 2025
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Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, шестая ракетка мира, 22-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь пропустит US Open – 2025, сообщила пресс-служба соревнований.

«Выздоравливай скорее. Мы с нетерпением ждём твоего возвращения на корт!» — говорится в сообщении US Open.

19 июля Чжэн Циньвэнь сообщила, что перенесла операцию на правом локте. По всей видимости, китаянка не успеет восстановиться к старту US Open, который пройдёт с 24 августа по 6 сентября.

Отметим, что на US Open — 2024 Чжэн Циньвэнь дошла до четвертьфинала, где разгромно проиграла будущей чемпионке Арине Соболенко.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 02:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Ранее стало известно, что Чжэн Циньвэнь и Джек Дрейпер отозвали свою заявку на участие в миксте US Open – 2025, который пройдёт за неделю до старта основного турнира.

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