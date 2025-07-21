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Шестая ракетка мира Чжэн Циньвэнь снялась с US Open — 2025

Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, шестая ракетка мира, 22-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь пропустит US Open – 2025, сообщила пресс-служба соревнований.

«Выздоравливай скорее. Мы с нетерпением ждём твоего возвращения на корт!» — говорится в сообщении US Open.

19 июля Чжэн Циньвэнь сообщила, что перенесла операцию на правом локте. По всей видимости, китаянка не успеет восстановиться к старту US Open, который пройдёт с 24 августа по 6 сентября.

Отметим, что на US Open — 2024 Чжэн Циньвэнь дошла до четвертьфинала, где разгромно проиграла будущей чемпионке Арине Соболенко.

Ранее стало известно, что Чжэн Циньвэнь и Джек Дрейпер отозвали свою заявку на участие в миксте US Open – 2025, который пройдёт за неделю до старта основного турнира.