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«Впитываю последние дни отпуска». Арина Соболенко показала эффектные фото в купальнике

«Впитываю последние дни отпуска». Арина Соболенко показала эффектные фото в купальнике
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новые фото и сообщила, что проводит последние дни отдыха.

«Впитываю последние дни отпуска», — подписала яркие фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко отдыхала после выступления на Уимблдоне-2025, где дошла до полуфинала. За выход в решающую стадию Арина (1) со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла на тот момент 12-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой (13). Аманда в финале со счётом 0:6, 0:6 уступила польке Иге Швёнтек.

Соболенко планирует продолжить сезон-2025 на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США).

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