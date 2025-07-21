Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка — Альваро Гильен-Меса, результат матча 21 июля 2025, счёт 2:0, 1-й круг турнира АТР-250 в Умаге

Стэн Вавринка уверенно вышел во второй круг турнира АТР-250 в Умаге
Комментарии

156-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг грунтового турнира АТР-250 в Умаге (Хорватия), обыграв в матче первого круга колумбийского теннисиста Альваро Гильен-Месу (244-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Умаг. 1-й круг
21 июля 2025, понедельник. 22:10 МСК
Альваро Гильен-Меса
244
Эквадор
Альваро Гильен-Меса
А. Гильен-Меса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Стэн Вавринка
156
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Матч продлился 1 час 15 минут. За время игры Вавринка не сделал ни одной подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, и смог реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Альваро Гильен-Меса за матч не выполнил ни одной подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Умаге Стэн Вавринка сразится с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром, который посеян на турнире под четвёртым номером.

Материалы по теме
«Он сделает меня 1-й ракеткой». Легендарный Агасси начал работать с ещё одним топ-игроком
«Он сделает меня 1-й ракеткой». Легендарный Агасси начал работать с ещё одним топ-игроком
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android