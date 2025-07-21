Стэн Вавринка уверенно вышел во второй круг турнира АТР-250 в Умаге

156-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг грунтового турнира АТР-250 в Умаге (Хорватия), обыграв в матче первого круга колумбийского теннисиста Альваро Гильен-Месу (244-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Матч продлился 1 час 15 минут. За время игры Вавринка не сделал ни одной подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, и смог реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Альваро Гильен-Меса за матч не выполнил ни одной подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Умаге Стэн Вавринка сразится с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром, который посеян на турнире под четвёртым номером.