Ник Кирьос и Гаэль Монфис потерпели поражение на старте парного турнира в Вашингтоне

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос и бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис неудачно выступили в парном разряде турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США).

В матче первого круга Кирьос и Монфис (WC) со счётом 2:6, 2:6 проиграли тандему Юго Нис/Эдуард Роже-Васслен (3).

Матч дуэтов продлился 59 минут. В его рамках Кирьос и Монфис пять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Ниса и Роже-Васслена три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. В одиночном разряде Монфис выигрывал его один раз в 2016 году, а Кирьос — два раза: в 2019-м и в 2022-м. Ник обладает весомым опытом выступлений в парном разряде. Он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом в 2022 году выиграл Открытый чемпионат Австралии. В том же году Ник взял парный титул в Вашингтоне вместе с американцем Джеком Соком.

В одиночном разряде Вашингтона-2025 Кирьос не сыграет.