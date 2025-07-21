45-летняя Винус Уильямс одержала победу на старте парного турнира WTA-500 в Вашингтоне

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс вместе с 50-й ракеткой мира соотечественницей Хейли Баптист успешно стартовали в парном разряде турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

В матче первого круга Винус и Хейли (WC) со счётом 6:3, 6:1 обыграли тандем Эжени Бушар (Канада) и Клерви Нгуну (США) (WC).

Продолжительность матча составила 1 час и 13 минут. В его рамках Винус и Хейли один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету их соперниц ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующими соперницами Винус Уильямс и Хейли Баптист станут победительницы матча Тэйлор Таунсенд (США)/Чжан Шуай (Китай) (2) — Кристина Букша (Испания)/Николь Меликар-Мартинес (США).