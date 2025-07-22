Карлос Алькарас заявил о снятии с «Мастерса» в Торонто

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил о решении сняться с грядущего турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), который пройдёт с 26 июля по 7 августа.

«После большого количества соревновательных недель подряд без отдыха я не смогу выступить на турнире в Торонто в этом году. У меня есть небольшие проблемы с мышцами, мне нужно восстановиться физически и морально для будущих соревнований. Я очень сожалею, что не встречусь с болельщиками в Торонто. Увидимся в следующем году!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Отметим, что в прошлом году Алькарас тоже пропускал канадский «Мастерс».

В последний раз Алькарас выходил на корт на Уимблдоне-2025, в финале которого со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6 уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Отметим, что ранее Синнер сам подтвердил, что в Торонто не сыграет.