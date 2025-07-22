Вавринка — о турнире в Умаге: особенное место, здесь я завоевал первый титул

Трёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема», 156-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился эмоциями после победы в поединке первого круга турнира АТР-250 в хорватском Умаге. Вавринка обыграл колумбийского теннисиста Альваро Гильен-Месу со счётом 6:4, 6:1.

– Спасибо, Стэн, за то, что ты здесь, и вообще за всё, что ты сделал для тенниса. Что ты думаешь об этом матче?

— Большое спасибо за такую поддержку, я действительно рад снова быть здесь. Это особенное место для меня — именно здесь я завоевал свой первый титул. Сегодня вы оказали мне невероятную поддержку, и она действительно помогла мне одержать победу, – сказал Вавринка в интервью на корте после победы.

Во втором круге турнира в Умаге Стэн Вавринка сыграет с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром, который посеян на турнире под четвёртым номером.