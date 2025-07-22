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Вавринка — о турнире в Умаге: особенное место, здесь я завоевал первый титул

Вавринка — о турнире в Умаге: особенное место, здесь я завоевал первый титул
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Трёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема», 156-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился эмоциями после победы в поединке первого круга турнира АТР-250 в хорватском Умаге. Вавринка обыграл колумбийского теннисиста Альваро Гильен-Месу со счётом 6:4, 6:1.

Умаг. 1-й круг
21 июля 2025, понедельник. 22:10 МСК
Альваро Гильен-Меса
244
Эквадор
Альваро Гильен-Меса
А. Гильен-Меса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Стэн Вавринка
156
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

– Спасибо, Стэн, за то, что ты здесь, и вообще за всё, что ты сделал для тенниса. Что ты думаешь об этом матче?
— Большое спасибо за такую поддержку, я действительно рад снова быть здесь. Это особенное место для меня — именно здесь я завоевал свой первый титул. Сегодня вы оказали мне невероятную поддержку, и она действительно помогла мне одержать победу, – сказал Вавринка в интервью на корте после победы.

Во втором круге турнира в Умаге Стэн Вавринка сыграет с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром, который посеян на турнире под четвёртым номером.

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