Бывший фитнес-тренер Синнера Паничи вошёл в команду Хольгера Руне

Известный фитнес-тренер Марко Паничи вошёл в команду девятой ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне. Об этом сообщила мама и менеджер игрока Анеке.

«Мы рады приветствовать Марко Паничи в нашей команде. Он обладает огромным опытом – не только в плане физической подготовки, но и во всём, что касается подготовки победителя турниров «Большого шлема». Это поднимает планку ещё на одну ступень.

Мы очень хорошо знаем Марко, у нас с ним всегда были очень хорошие отношения. Ему всегда нравился Хольгер. То, как он работает, и то, как он работал с Новаком Джоковичем, очень похоже на то, каким мы видим тренера по фитнесу в команде», — приводит слова Анеке BT.

Сообщается, что Паничи присоединится к Руне на «Мастерсе» в Цинциннати, который пройдёт с 5 по 18 августа.

Отметим, что Паничи семь лет был в команде 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. А также до недавнего времени успел поработать с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Руне в данный момент находится на турнире ATP-500 в Вашингтоне, где в пробном режиме тренируется под руководством легендарного Андре Агасси.