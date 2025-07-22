Кудерметова — о победе в паре на Уимблдоне: такие сильные эмоции я не испытывала никогда

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, какие эмоции испытала от победы в финале парного Уимблдона-2025 вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.

«Эмоции поначалу зашкаливали, особенно сразу после окончания матча. Такие сильные эмоции я, наверное, не испытывала никогда. Но вместе с чувством облегчения появилось и внутреннее напряжение, которое в какой-то степени присутствует до сих пор. Даже когда одиночные турниры выигрывала, такие сильные эмоции я не испытывала.

После матча слёзы подступили к горлу, смотрю на напарницу, а она уже чуть ли не рыдает. Я взяла себя в руки, сказала ей: «Ты чего, это я должна плакать, а не ты» (для Мертенс это пятый титул ТБШ в паре, для Вероники дебютный. – Прим. «Чемпионата»). Вернувшись домой, я осознала триумф победы, этот кубок был для меня и правда очень важен. У меня внутри есть чувство благодарности к самой себе, что я, несмотря ни на что, смогла пройти этот путь, очень сложный путь. Нашла в себе силы это сделать», – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Эксклюзивное интервью с Вероникой Кудерметовой выйдет на «Чемпионате» в 10:00 мск 22 июля.