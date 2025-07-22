Кудерметова — о поражении в финале Уимблдона-2021: это был не наш с Весниной день

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова оценила поражение в финале парного Уимблдона-2021, где выступала вместе с Еленой Весниной.

– В 2021-м больше ориентировались на Елену Веснину?

– Я бы так не сказала на самом деле, что на Лену ориентировалась. Недавно пересматривала этот матч, как мне кажется, я неплохо играла, да и ощущения от игры, воспоминания были неплохие.

Просто не совсем всё складывалось в нашу пользу, у нас было два матчбола, и даже те два матчбола мы не проиграли, было касание сетки, неудачный розыгрыш… Всё ускользало из рук, не то что мы не хотели или не могли. А просто будто бы не наш день был и всё.

– Получается, пересматриваете свои матчи, даже неудачные? Обычно проигранные матчи стараются не смотреть.

– Редко, но пересматриваю. Понятно, что не любишь смотреть такие матчи, потому что будут болезненные воспоминания, неприятные эмоции ощущаешь внутри, поэтому стараешься этого избегать, себя защищать. Хотя, наверное, это неправильно, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.