Винус Уильямс — об ощущениях после возвращения в теннис: всё ещё мощно бью по мячу!

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс поделилась эмоциями после победы в поединке парного разряда турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). На турнире Уильямс играет в паре с 50-й ракеткой мира соотечественницей Хейли Баптист, в первом круге они были сильнее канадки Эжени Бушар и американки Клерви Нгуну (6:3, 6:1).

— Было здорово выйти сюда и почувствовать эту энергию, уже когда мы шли на корт. Мы знали, что матч будет непростым. Наши соперницы действительно хорошо сыграли — ещё одна молодая и перспективная Клерви, Эжени показала отличный теннис в одной из своих последних встреч. Так что нам было нелегко, но мы быстро собрались как команда. Это просто вдохновляет — быть здесь. Я люблю эту игру. И я всё ещё мощно бью по мячу!

— Ты готова к одиночке?

— Да, увидимся с вами завтра! – сказала Винус Уильямс в интервью на корте.