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Рыбакина / Радукану — Михаликова / Николлс, результат матча 22 июля 2025, счёт 2:1, 1/8 финала турнира в Вашингтоне (пары)

Рыбакина и Радукану выиграли в матче 1/8 финала парного разряда в Вашингтоне
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с 46-й ракеткой рейтинга спортсменкой из Великобритании Эммой Радукану выиграли словацкой теннисистке Терезе Михаликовой и британке Оливии Николлс со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 11:9 в 1/8 финала парного турнира WTA в Вашингтоне.

Матч продолжался 1 час 55 минут. На счету Рыбакиной и Радукану три подачи навылет, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Михаликова и Николлс сделали два эйса, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

Напомним, парный разряд WTA в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля.

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