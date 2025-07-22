Юлия Стародубцева уступила Магдалене Френх на старте турнира WTA-500 в Вашингтоне

74-я ракетка мира 25-летняя украинская теннисистка Юлия Стародубцева неудачно выступила на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче первого круга Стародубцева со счётом 2:6, 4:6 уступила 24-й ракетке мира, 27-летней польской теннисистке Магдалене Френх.

Встреча Стародубцевой с Фернх продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Юлия ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Френх два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Следующей соперницей Френх в Вашингтоне станет победительница американской пары Винус Уильямс — Питон Стирнс (35).