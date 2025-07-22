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Юлия Стародубцева — Магдалена Френх, результат матча 22 июля 2025, счёт 0:2, 1-й круг турнира WTA-500 в Вашингтоне

Юлия Стародубцева уступила Магдалене Френх на старте турнира WTA-500 в Вашингтоне
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74-я ракетка мира 25-летняя украинская теннисистка Юлия Стародубцева неудачно выступила на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче первого круга Стародубцева со счётом 2:6, 4:6 уступила 24-й ракетке мира, 27-летней польской теннисистке Магдалене Френх.

Вашингтон (ж). 1-й круг
22 июля 2025, вторник. 01:15 МСК
Юлия Стародубцева
74
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Магдалена Френх
24
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Встреча Стародубцевой с Фернх продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Юлия ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Френх два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Следующей соперницей Френх в Вашингтоне станет победительница американской пары Винус Уильямс — Питон Стирнс (35).

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