Юлия Стародубцева уступила Магдалене Френх на старте турнира WTA-500 в Вашингтоне
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74-я ракетка мира 25-летняя украинская теннисистка Юлия Стародубцева неудачно выступила на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче первого круга Стародубцева со счётом 2:6, 4:6 уступила 24-й ракетке мира, 27-летней польской теннисистке Магдалене Френх.
Вашингтон (ж). 1-й круг
22 июля 2025, вторник. 01:15 МСК
74
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
24
Магдалена Френх
М. Френх
Встреча Стародубцевой с Фернх продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Юлия ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Френх два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
Следующей соперницей Френх в Вашингтоне станет победительница американской пары Винус Уильямс — Питон Стирнс (35).
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