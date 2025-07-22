Мария Саккари с победы стартовала на турнире в Вашингтоне

Представительница Греции Мария Саккари вышла во второй круг турнира в Вашингтоне. На старте соревнований она обыграла Кэти Бултер со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуы. За это время Саккари сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Бултер 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Саккари встретится с американкой Эммой Наварро.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.