Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Саккари — Кэти Бултер, результат матча 22 июля 2025, счет 2:0, 1-й круг турнира в Вашингтоне

Мария Саккари с победы стартовала на турнире в Вашингтоне
Комментарии

Представительница Греции Мария Саккари вышла во второй круг турнира в Вашингтоне. На старте соревнований она обыграла Кэти Бултер со счётом 6:3, 6:4.

Вашингтон (ж). 1-й круг
22 июля 2025, вторник. 01:10 МСК
Мария Саккари
90
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Кэти Бултер
41
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуы. За это время Саккари сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Бултер 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Саккари встретится с американкой Эммой Наварро.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.

Календарь турнира в Вашингтоне
Сетка турнира в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android