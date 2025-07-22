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Турнир ATP-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 21 июля

21 июля, в столице США Вашингтоне стартовал хардовый турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня у мужчин.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вашингтоне. Результаты игрового дня 21 июля.

Маттео Арнальди (Италия) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 4:6, 6:2, 7:6

Бенжамен Бонзи (Франция) – Фабиан Мароижан (Венгрия) – 5:7, 1:6

Итан Куинн (США) – Кристофер О'Коннелл (Австралия) – 6:3, 6:2

Даниэль Эванс (Великобритания) – Зизу Бергс (Бельгия) – 3:6, 6:4, 6:3

Бейбит Жукаев (Казахстан) – Александр Мюллер (Франция) – 4:6, 4:6

Маккензи Макдональд (США) – Колтон Смит (США) – 6:4, 6:1

Кэмерон Норри (Великобритания) – Билли Харрис (Великобритания) – 6:3, 6:7

Райлли Опелка (США) – Мёрфи Кассон (США) – 7:6, 6:7, 6:3

Лёнер Тьен (США) – Эмилио Нава (США) – 6:1, 6:4

Йосихито Нисиока (Япония) – Дженсон Бруксби (США) – 6:4, 5:7, 6:1

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Александар Вукич (Австралия) – 4:6, 6:3, 3:6

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля.