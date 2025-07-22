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Сегодня, 21 июля, в столице США Вашингтоне стартовал хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня у женщин. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Результаты игрового дня 21 июля:

Анастасия Потапова (Россия) — Виктория Мбоко (Канада) — 2:6, 4:6.

Лейла Фернандес (Канада) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:3, 6:3.

Мария Саккари (Греция) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:3, 6:4.

Юлия Стародубцева (Украина) — Магдалена Френх (Польша) — 2:6, 4:6.

Магда Линетт (Польша) — Даниэль Коллинз (США) — 7:5, 6:4.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.