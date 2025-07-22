Линетт вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, где сыграет с Калинской или Рахимовой
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Польская теннисистка Магда Линетт обыграла американку Даниэль Коллинз в первом круге турнира в Вашингтоне со счётом 7:5, 6:4.
Вашингтон (ж). 1-й круг
22 июля 2025, вторник. 03:10 МСК
28
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
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Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Линетт сделала восемь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Коллинс четыре подачи навылет, 13 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из шести.
В следующем круге Линетт встретится с победителем пары Анна Калинская (Россия) – Камила Рахимова (Россия).
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн.
Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.
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