Линетт вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, где сыграет с Калинской или Рахимовой

Польская теннисистка Магда Линетт обыграла американку Даниэль Коллинз в первом круге турнира в Вашингтоне со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Линетт сделала восемь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Коллинс четыре подачи навылет, 13 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем круге Линетт встретится с победителем пары Анна Калинская (Россия) – Камила Рахимова (Россия).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн.

Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.