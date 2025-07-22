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Вероника Кудерметова рассказала о волнении перед финалом парного Уимблдона-2025

Вероника Кудерметова рассказала о волнении перед финалом парного Уимблдона-2025
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как переживала перед финалом Уимблдона-2025 в парном разряде.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

– Самым сложным матчем этого Уимблдона был финал?
– Однозначно. Я на самом деле обычно насчёт игр в паре не сильно переживаю. А здесь меня прямо накрыло.

– Трясло от напряжения?
– Не то чтобы трясло, но долго думала о том, что это финал, это мой второй шанс взять чемпионство. И что я не хочу в этот раз его упускать. Осознание того, что всё настолько близко, был страх оступиться. Поэтому волнение присутствовало. Именно до матча, когда выходишь на корт, разогреваешься, входишь в ритм игры, уже ничего такого не ощущаешь.

– Как удалось побороть мандраж?
– Все спортсмены с этим сталкиваются в какой-то момент. Перед каждым матчем все переживают. Это нормальное чувство. Билли Джин Кинг сказала мудрую вещь, что мандраж – это большая привилегия. Далеко не каждый может эти чувства испытать. Поэтому относишься к этому как к части своей работы, чему-то обыденному. Живёшь с этим чувством, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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