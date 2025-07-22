Вероника Кудерметова рассказала о волнении перед финалом парного Уимблдона-2025

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как переживала перед финалом Уимблдона-2025 в парном разряде.
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– Самым сложным матчем этого Уимблдона был финал?
– Однозначно. Я на самом деле обычно насчёт игр в паре не сильно переживаю. А здесь меня прямо накрыло.
– Трясло от напряжения?
– Не то чтобы трясло, но долго думала о том, что это финал, это мой второй шанс взять чемпионство. И что я не хочу в этот раз его упускать. Осознание того, что всё настолько близко, был страх оступиться. Поэтому волнение присутствовало. Именно до матча, когда выходишь на корт, разогреваешься, входишь в ритм игры, уже ничего такого не ощущаешь.
– Как удалось побороть мандраж?
– Все спортсмены с этим сталкиваются в какой-то момент. Перед каждым матчем все переживают. Это нормальное чувство. Билли Джин Кинг сказала мудрую вещь, что мандраж – это большая привилегия. Далеко не каждый может эти чувства испытать. Поэтому относишься к этому как к части своей работы, чему-то обыденному. Живёшь с этим чувством, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
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