Турнир ATP-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 22 июля

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Сегодня, 22 июля, продолжится хардовый турнир категории ATP-500 в Вашингтоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. ATP-500 в Вашингтоне. Первый и второй круги. Расписание 22-23 июля (время московское):

18:00. Давид Гоффен (Бельгия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай);

18:00. Брэндон Накашима (США, 14) — Итан Куинн (США, WC);

19:30. Гаэль Монфис (Франция) — У Ибин (Китай, Q);

19:30. Захари Свайда (США, Q). — Миомир Кецманович (Сербия);

21:00. Хауме Мунар (Испания) — Маркос Гирон (США);

21:00. Кентен Алис (Франция) — Александр Ковачевич (США);

21:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия, 2);

22:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Габриэль Диалло (Канада, 15);

22:30. Алекс Михельсен (США, 13) — Даниэль Эванс (Великобритания, WC);

1:00. Бен Шелтон (США, 4) — Маккензи Макдональд (США, WC);

2:00. Александр Мюллер (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 3).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующий чемпион — американец Себастьян Корда.