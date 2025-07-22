Кудерметова поделилась впечатлениями от посещения чемпионского бала Уимблдона

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о посещении чемпионского бала Уимблдона-2025 после победы в парном турнире с бельгийкой Элисе Мертенс.

«На чемпионский бал приглашают, собственно, только чемпионов, финалистов не приглашают. Поэтому до последнего момента ты не знаешь, попадёшь туда или нет. Что касается подготовки, мы доиграли матч, сразу пошли на допинг-контроль, интервью, покушать, помыться и переодеться. Рядом с раздевалкой была комната, в которую принесли много вечерних платьев. Мы пришли туда, померили, что кому лучше подходит, обувь, аксессуары.

Нас одели, накрасили, причесали, предоставили всё, правда, только на один вечер – потом нужно было всё вернуть. Как бал в сказке, на одну ночь. Красивый отель с историческими интерьерами, все по дресс-коду, мужчины в костюмах с бабочками, девушки в длинных платьях на каблуках, сцена, много столов, ужин из трёх блюд, приглушённая музыка, объявляют победителей, какие-то моменты показывают из матчей.

Единственный минус — он был запланирован на поздний вечер, а мы и так уже уставшие после матча, даже парники, про одиночников я даже не говорю. Успели попробовать первое блюдо, и нужно было уходить. Даже не дождались Янника Синнера и Иги Швёнтек, не увидели их танец, ставший знаменитым. Мы в отель вернулись в половине первого, а уже в семь утра надо было ехать в аэропорт», – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.