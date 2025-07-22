Кудерметова поделилась впечатлениями от посещения чемпионского бала Уимблдона

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о посещении чемпионского бала Уимблдона-2025 после победы в парном турнире с бельгийкой Элисе Мертенс.
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«На чемпионский бал приглашают, собственно, только чемпионов, финалистов не приглашают. Поэтому до последнего момента ты не знаешь, попадёшь туда или нет. Что касается подготовки, мы доиграли матч, сразу пошли на допинг-контроль, интервью, покушать, помыться и переодеться. Рядом с раздевалкой была комната, в которую принесли много вечерних платьев. Мы пришли туда, померили, что кому лучше подходит, обувь, аксессуары.
Нас одели, накрасили, причесали, предоставили всё, правда, только на один вечер – потом нужно было всё вернуть. Как бал в сказке, на одну ночь. Красивый отель с историческими интерьерами, все по дресс-коду, мужчины в костюмах с бабочками, девушки в длинных платьях на каблуках, сцена, много столов, ужин из трёх блюд, приглушённая музыка, объявляют победителей, какие-то моменты показывают из матчей.
Единственный минус — он был запланирован на поздний вечер, а мы и так уже уставшие после матча, даже парники, про одиночников я даже не говорю. Успели попробовать первое блюдо, и нужно было уходить. Даже не дождались Янника Синнера и Иги Швёнтек, не увидели их танец, ставший знаменитым. Мы в отель вернулись в половине первого, а уже в семь утра надо было ехать в аэропорт», – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 22 июля 2025
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