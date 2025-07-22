Сегодня, 22 июля, в столице США Вашингтоне продолжается хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Расписание игрового дня 22 июля (время московское):

19:30. Анна Калинская (Россия) — Камилла Рахимова (Россия);

20:00. Хейли Баптист (США) — Софья Кенин (США);

22:30. Наоми Осака (Япония) — Юлия Путинцева (Казахстан);

22:30. Марта Костюк (Украина) — Эмма Радукану (Великобритания);

02:30. Винус Уильямс (США) — Питон Стирнс (США).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.