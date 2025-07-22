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Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 22 июля

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 22 июля
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Сегодня, 22 июля, в столице США Вашингтоне продолжается хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Расписание игрового дня 22 июля (время московское):

  • 19:30. Анна Калинская (Россия) — Камилла Рахимова (Россия);
  • 20:00. Хейли Баптист (США) — Софья Кенин (США);
  • 22:30. Наоми Осака (Япония) — Юлия Путинцева (Казахстан);
  • 22:30. Марта Костюк (Украина) — Эмма Радукану (Великобритания);
  • 02:30. Винус Уильямс (США) — Питон Стирнс (США).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.

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