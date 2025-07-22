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Кудерметова — о выборе платья на бал Уимблдона: папа сказал, надо идти в цветах Татарстана

Кудерметова — о выборе платья на бал Уимблдона: папа сказал, надо идти в цветах Татарстана
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как выбирала платье на чемпионский бал Уимблдона-2025.

На Уимблдоне-2025 Кудерметова впервые выиграла турнир «Большого шлема» — победила в женском парном разряде в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

«У меня была цель, чтобы мне нравилось, было комфортно и красиво. Была на видеосвязи с родителями, папа сказал, что надо идти в зелёном, в цвете флага Татарстана. Я ему сказала: «Нет, извини меня, пожалуйста, но я хочу в другом платье идти. Надеюсь, меня простят на родине», – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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