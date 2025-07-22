Кудерметова — о выборе платья на бал Уимблдона: папа сказал, надо идти в цветах Татарстана

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как выбирала платье на чемпионский бал Уимблдона-2025.

На Уимблдоне-2025 Кудерметова впервые выиграла турнир «Большого шлема» — победила в женском парном разряде в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс.

«У меня была цель, чтобы мне нравилось, было комфортно и красиво. Была на видеосвязи с родителями, папа сказал, что надо идти в зелёном, в цвете флага Татарстана. Я ему сказала: «Нет, извини меня, пожалуйста, но я хочу в другом платье идти. Надеюсь, меня простят на родине», – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.