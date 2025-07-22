Кудерметова — о выборе платья на бал Уимблдона: папа сказал, надо идти в цветах Татарстана
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как выбирала платье на чемпионский бал Уимблдона-2025.
На Уимблдоне-2025 Кудерметова впервые выиграла турнир «Большого шлема» — победила в женском парном разряде в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс.
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
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|6
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
«У меня была цель, чтобы мне нравилось, было комфортно и красиво. Была на видеосвязи с родителями, папа сказал, что надо идти в зелёном, в цвете флага Татарстана. Я ему сказала: «Нет, извини меня, пожалуйста, но я хочу в другом платье идти. Надеюсь, меня простят на родине», – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
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