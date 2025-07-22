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Тейлор Фриц: почти все теннисисты просят о сокращении сезона. Однако его лишь удлиняют

Тейлор Фриц: почти все теннисисты просят о сокращении сезона. Однако его лишь удлиняют
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о проблеме загруженности календаря турниров в теннисе.

«Это сложная тема, и, если учесть последние годы, странная. Наверное, почти все игроки уже давно просят о сокращении сезона… однако его лишь удлиняют, добавляют что-то новое, даже увеличивают длительность уже существующих турниров.

Я видел, что этим летом после Уимблдона прошёл Кубок Хопмана. Я даже не знал, что этот турнир вообще проводится. На турнире были такие игроки, как Феликс Оже-Альяссим и Флавио Коболли, сразу после Уимблдона, причём один из них довольно далеко прошёл там. Если задуматься, это безумие, мы просто продолжаем нагружать календарь снова и снова», — приводит слова Фрица Punto de Break.

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