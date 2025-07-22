Вероника Кудерметова: на Уимблдоне издалека увидела королеву Камиллу и Лео Ди Каприо

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, кого из известных личностей видела во время игры на Уимблдоне-2025.

– Уимблдон славится тем, что на него часто приходят суперзвёзды, мировые знаменитости, члены королевской семьи. Удалось с кем-нибудь увидеться, пообщаться вживую?

– Пообщаться не получилось, издалека увидела королеву Камиллу, принца Уэльского видели, Лео Ди Каприо. Других звёзд, возможно, тоже видела, просто я не очень хорошо разбираюсь в поп-культуре, в лицо не всех могу с ходу узнать, распознать. Но знаменитостей на Уимблдоне и правда очень много, постоянно кто-то приходит, некоторые даже не попадают в королевский бокс и сидят на обычных местах, с рядовыми зрителями.

– С кем-нибудь хотелось сфотографироваться?

– Я как-то об этом не думала. Не акцентируюсь на этом, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.