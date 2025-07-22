Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова — о паре с Мертенс: коммуникация на корте хорошая, вне корта особо не общаемся

Кудерметова — о паре с Мертенс: коммуникация на корте хорошая, вне корта особо не общаемся
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что почти не общается вне корта с бельгийкой Элисе Мертенс, с которой выступает в парном разряде. Ранее дуэт выиграл Уимблдон-2025.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

– Насколько в эмоциональном и игровом плане вы подходите друг другу с Мертенс?
– У нас уже был опыт совместной игры, мы играли несколько турниров вместе в 2022 году. Тогда не всегда было всё здорово в плане коммуникации, но сейчас мы обе повзрослели, стали действовать более грамотно, прибавили в теннисном плане, так что нам всем комфортно.

Коммуникация на корте хорошая, вне корта особо не общаемся. Каждый занят своими делами, да и позиционируем себя больше как одиночные спортсмены, не как парники. На корте всё хорошо, в жизни в рабочих пределах тоже всё в порядке. А дальше каждый сам по себе.

– То есть вы бы не назвали её партнёром своей мечты, с которым хочется играть всю карьеру?
– Почему же, нам комфортно играть друг с другом, продолжать совместные выступления, у нас получается показывать результат. Всего лишь пятый совместный турнир, но ни одного провала, мы в Риме и Мадриде в финале были, на «Ролан Гаррос» дошли до четвертьфинала.

В Хертогенбосхе был четвертьфинал, где пришлось сняться, задача была просто немного сыграть, почувствовать траву, другое покрытие. И вот Уимблдон, всеми результатами мы довольны, проходим далеко, и ради результата стоит продолжать, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Поняла, что не хочу быть середнячком». Откровенный разговор с нашей чемпионкой Уимблдона
Эксклюзив
«Поняла, что не хочу быть середнячком». Откровенный разговор с нашей чемпионкой Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android