Кудерметова — о паре с Мертенс: коммуникация на корте хорошая, вне корта особо не общаемся

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что почти не общается вне корта с бельгийкой Элисе Мертенс, с которой выступает в парном разряде. Ранее дуэт выиграл Уимблдон-2025.

– Насколько в эмоциональном и игровом плане вы подходите друг другу с Мертенс?

– У нас уже был опыт совместной игры, мы играли несколько турниров вместе в 2022 году. Тогда не всегда было всё здорово в плане коммуникации, но сейчас мы обе повзрослели, стали действовать более грамотно, прибавили в теннисном плане, так что нам всем комфортно.

Коммуникация на корте хорошая, вне корта особо не общаемся. Каждый занят своими делами, да и позиционируем себя больше как одиночные спортсмены, не как парники. На корте всё хорошо, в жизни в рабочих пределах тоже всё в порядке. А дальше каждый сам по себе.

– То есть вы бы не назвали её партнёром своей мечты, с которым хочется играть всю карьеру?

– Почему же, нам комфортно играть друг с другом, продолжать совместные выступления, у нас получается показывать результат. Всего лишь пятый совместный турнир, но ни одного провала, мы в Риме и Мадриде в финале были, на «Ролан Гаррос» дошли до четвертьфинала.

В Хертогенбосхе был четвертьфинал, где пришлось сняться, задача была просто немного сыграть, почувствовать траву, другое покрытие. И вот Уимблдон, всеми результатами мы довольны, проходим далеко, и ради результата стоит продолжать, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.