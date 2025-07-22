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Вероника Кудерметова объявила, что планирует играть пару с Мертенс до конца этого сезона

Вероника Кудерметова объявила, что планирует играть пару с Мертенс до конца этого сезона
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова сообщила, что будет выступать в парном разряде в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс как минимум до конца сезона-2025.

Ранее Кудерметова в паре с Мертенс выиграла Уимблдон-2025 в парном разряде.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

– Выступления в дуэте с Мертенс – это холодный расчёт? Вы подходите друг другу в теннисном плане, а остальное неважно?
– Прежде всего да. Мы здесь работаем, у нас рабочие отношения.

– Дальше будете играть вместе пару на US Open?
– Мы договорились играть с ней до конца этого сезона, за счёт Уимблдона автоматически квалифицировались на Итоговый. Так что этот сезон играем вместе, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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