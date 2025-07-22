Вероника Кудерметова объявила, что планирует играть пару с Мертенс до конца этого сезона
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова сообщила, что будет выступать в парном разряде в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс как минимум до конца сезона-2025.
Ранее Кудерметова в паре с Мертенс выиграла Уимблдон-2025 в парном разряде.
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
– Выступления в дуэте с Мертенс – это холодный расчёт? Вы подходите друг другу в теннисном плане, а остальное неважно?
– Прежде всего да. Мы здесь работаем, у нас рабочие отношения.
– Дальше будете играть вместе пару на US Open?
– Мы договорились играть с ней до конца этого сезона, за счёт Уимблдона автоматически квалифицировались на Итоговый. Так что этот сезон играем вместе, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 июля 2025
-
13:30
-
13:15
-
13:01
-
13:00
-
13:00
-
12:42
-
12:30
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:49
-
11:30
-
11:00
-
10:58
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
05:06
-
05:06
-
03:57
-
02:46
-
02:36
-
01:52
-
01:08
-
00:36
-
00:31
-
00:06
- 21 июля 2025
-
23:48
-
23:38
-
23:34
-
23:30
-
22:56
-
22:40
-
22:33