Вероника Кудерметова объявила, что планирует играть пару с Мертенс до конца этого сезона

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сообщила, что будет выступать в парном разряде в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс как минимум до конца сезона-2025.

Ранее Кудерметова в паре с Мертенс выиграла Уимблдон-2025 в парном разряде.

– Выступления в дуэте с Мертенс – это холодный расчёт? Вы подходите друг другу в теннисном плане, а остальное неважно?

– Прежде всего да. Мы здесь работаем, у нас рабочие отношения.

– Дальше будете играть вместе пару на US Open?

– Мы договорились играть с ней до конца этого сезона, за счёт Уимблдона автоматически квалифицировались на Итоговый. Так что этот сезон играем вместе, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.