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Вероника Кудерметова назвала младшую сестру Полину партнёром мечты

Вероника Кудерметова назвала младшую сестру Полину партнёром мечты
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова заявила, что считает свою младшую сестру Полину идеальным партнёром на корте.

– На будущее есть планы сыграть пару с сестрой Полиной?
– Было бы здорово. Что-то родное, да и менталитет у иностранцев всё-таки другой, где-то они нас не понимают, где-то мы их не понимаем. В плане поступков, мыслей, общения что для нас норма – для них неприемлемо и наоборот. От этого и конфликты. Так что партнёр мечты – это сестра.

– Вас мотивирует слава сестёр Уильямс?
– Не думала об этом. Не сравнивала себя с ними, но если вспоминать про сестёр, то никто больше таких результатов не добивался, как они, это здорово, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее Вероника и Полина Кудерметовы на играли в дуэте на турнирах в парном разряде.

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