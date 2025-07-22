Вероника Кудерметова назвала младшую сестру Полину партнёром мечты

Российская теннисистка Вероника Кудерметова заявила, что считает свою младшую сестру Полину идеальным партнёром на корте.

– На будущее есть планы сыграть пару с сестрой Полиной?

– Было бы здорово. Что-то родное, да и менталитет у иностранцев всё-таки другой, где-то они нас не понимают, где-то мы их не понимаем. В плане поступков, мыслей, общения что для нас норма – для них неприемлемо и наоборот. От этого и конфликты. Так что партнёр мечты – это сестра.

– Вас мотивирует слава сестёр Уильямс?

– Не думала об этом. Не сравнивала себя с ними, но если вспоминать про сестёр, то никто больше таких результатов не добивался, как они, это здорово, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее Вероника и Полина Кудерметовы на играли в дуэте на турнирах в парном разряде.