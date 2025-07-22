Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова: надеюсь, опыт, полученный в парных соревнованиях, поможет и в одиночных

Кудерметова: надеюсь, опыт, полученный в парных соревнованиях, поможет и в одиночных
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос, может ли её победа на Уимблдоне-2025 в парном разряде с бельгийкой Элисе Мертенс стать отправной точкой к более успешным выступлениям в одиночном разряде.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

– Вы много говорили, что воспринимаете себя прежде всего как одиночного игрока. Успех на Уимблдоне в паре может стать тем самым трамплином и для одиночной карьеры?
– Надеюсь. На протяжении этого финала, подготовки к нему я оценила всю степень ответственности, получила уникальный опыт. Победный опыт. Турниры «Большого шлема» имеют свою ауру, от чего столько сенсаций случается на таких турнирах, как было и на этом Уимблдоне, – все хотят, но не справляются с давлением, переизбытком эмоций, ломаются.

Я столкнулась с такими моментами, которым раньше я не могла противостоять, повлиять на них. Раньше я терялась, а сейчас получилось справиться с эмоциями, взять себя в руки, договориться с самой собой. Поэтому буду надеяться, что этот опыт, полученные знания помогут мне и в одиночных соревнованиях, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Поняла, что не хочу быть середнячком». Откровенный разговор с нашей чемпионкой Уимблдона
Эксклюзив
«Поняла, что не хочу быть середнячком». Откровенный разговор с нашей чемпионкой Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android