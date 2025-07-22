Кудерметова: надеюсь, опыт, полученный в парных соревнованиях, поможет и в одиночных

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос, может ли её победа на Уимблдоне-2025 в парном разряде с бельгийкой Элисе Мертенс стать отправной точкой к более успешным выступлениям в одиночном разряде.

– Вы много говорили, что воспринимаете себя прежде всего как одиночного игрока. Успех на Уимблдоне в паре может стать тем самым трамплином и для одиночной карьеры?

– Надеюсь. На протяжении этого финала, подготовки к нему я оценила всю степень ответственности, получила уникальный опыт. Победный опыт. Турниры «Большого шлема» имеют свою ауру, от чего столько сенсаций случается на таких турнирах, как было и на этом Уимблдоне, – все хотят, но не справляются с давлением, переизбытком эмоций, ломаются.

Я столкнулась с такими моментами, которым раньше я не могла противостоять, повлиять на них. Раньше я терялась, а сейчас получилось справиться с эмоциями, взять себя в руки, договориться с самой собой. Поэтому буду надеяться, что этот опыт, полученные знания помогут мне и в одиночных соревнованиях, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.