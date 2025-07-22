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Кудерметова: меня отлично подстегнула Полина, когда показала хороший результат в Брисбене

Кудерметова: меня отлично подстегнула Полина, когда показала хороший результат в Брисбене
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что ей придал мотивации сенсационный выход младшей сестры Полины в финал турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене в январе.

Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

– То есть вы даже размышляли о завершении карьеры?
– Я сказала себе, что сделаю всё, что от меня зависит, где-то что-то начну заново и посмотрим, что из этого получится. Также меня отлично подстегнула Полина, которая показала очень хороший результат на турнире в Брисбене. Я увидела и подумала: «Вероника, пора просыпаться». Её прорыв дал мне большой толчок. И сейчас я однозначно могу сказать, что я сейчас лучше, чем та Вероника прошлого и позапрошлого года, но есть ещё куда стремиться. Мне не хочется быть на средних позициях, мне хочется взбираться как можно выше.

– В каком-то смысле и два неудачных сезона были нужны вам, чтобы осознать, в какую сторону идёт ваша карьера?
– Это часть пути, значит, так было нужно. Всё что ни делается, – всё к лучшему, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В июле Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла титул турнира «Большого шлема» — победила в парном разряде с бельгийкой Элисе Мертенс.

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