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Пегула — о Швёнтек: довольно забавно, что она выиграла Уимблдон

Пегула — о Швёнтек: довольно забавно, что она выиграла Уимблдон
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о победе третьего номера рейтинга польки Иги Швёнтек на Уимблдоне-2025. В июне Пегула обыграла Швёнтек в финале травяного турнира в немецком Бад-Хомбурге.

«Мне показалось, что она подаёт гораздо мощнее. Я не особо следила за ней во время Уимблдона, но в Бад-Хомбурге она подавала очень сильно, играла в хороший теннис и побеждала травяных специалисток. Я считаю, что наш финал был очень высокого уровня.

Знаете, она всегда недооценивает свою игру на траве, и я ей сказала: «Ты очень хорошо играешь на траве. Не понимаю, почему ты считаешь иначе». Поэтому было довольно забавно, что в итоге она выиграла Уимблдон», — приводит слова Пегулы Tennis World USA.

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