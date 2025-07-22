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Кудерметова: раньше думала, что Сафина из Казани, её с Маратом все связывают с Татарстаном

Кудерметова: раньше думала, что Сафина из Казани, её с Маратом все связывают с Татарстаном
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова заявила, что раньше думала, что Марат и Динара Сафины родились в Татарстане.

«Я раньше думала, что Динара Сафина родом из Казани, но, оказывается, нет, она из Нижнего Новгорода с Маратом. Хотя все связывают их с Татарстаном. Получается, что я и правда первая. Для любого региона, для любого города победа его спортсмена на турнире «Большого шлема» – престижно и значимо.

В свою очередь, я горжусь тем, что мне удалось завоевать этот Кубок для своей республики, для своего родного города. Меня очень тепло встретили, я общалась с Раисом Татарстана, с министром спорта Татарстана, я очень ценю их поддержку, оценку моего труда. Рада, что смогла доставить всем неравнодушным людям столько положительных эмоций и внести свой вклад в развитие спорта Татарстана», – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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