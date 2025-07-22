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Вероника Кудерметова рассказала о планах после завершения карьеры

Вероника Кудерметова рассказала о планах после завершения карьеры
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28-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила, чем планирует заниматься после окончания профессиональной карьеры.

– Планируете в дальнейшем открыть свою теннисную школу в Казани?
– Почему нет? Если будут возможности и условия. Но это пока далёкие планы. Однако когда я закончу карьеру, планирую жить в Казани, и хотелось бы продолжать работать в спортивной сфере. Не обязательно тренировать, но быть в спорте, так как это моя жизнь. Дело не столько в заработке, сколько в желании передать свои знания и опыт, чтобы спорт в Татарстане продолжал развиваться. Тем более я вижу, какую большую работу проводит правительство Татарстана в этом направлении, – сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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