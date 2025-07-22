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«Глушил напитки». Куэрри раскрыл причину опоздания Синнера на чемпионский бал Уимблдона

«Глушил напитки». Куэрри раскрыл причину опоздания Синнера на чемпионский бал Уимблдона
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Победитель 15 турниров АТР бывший американский теннисист Сэм Куэрри рассказал, что лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер почти на два часа опоздал на ужин чемпионов Уимблдона-2025. Куэрри был одним из гостей торжественного мероприятия.

«Синнер вышел где-то в 12:05. Он был где-то позади, глушил напитки. Думаю, со своей командой он, очевидно, хорошо проводил время, затем вышел с кубком. А потом в какой-то момент Лора Робсон вывела их обоих на сцену, довольно быстро задала несколько вопросов Иге и Яннику.

А потом прошёл слух, что им не придётся танцевать, но под давлением толпы они всё же станцевали секунд 45. Но всё было хорошо, Янник справился. Янник чувствовал себя хорошо и сделал всё очень весело. С улыбкой на лице начал кружить Игу», — приводит слова Куэрри Sportskeeda.

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