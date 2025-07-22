«Глушил напитки». Куэрри раскрыл причину опоздания Синнера на чемпионский бал Уимблдона

Победитель 15 турниров АТР бывший американский теннисист Сэм Куэрри рассказал, что лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер почти на два часа опоздал на ужин чемпионов Уимблдона-2025. Куэрри был одним из гостей торжественного мероприятия.

«Синнер вышел где-то в 12:05. Он был где-то позади, глушил напитки. Думаю, со своей командой он, очевидно, хорошо проводил время, затем вышел с кубком. А потом в какой-то момент Лора Робсон вывела их обоих на сцену, довольно быстро задала несколько вопросов Иге и Яннику.

А потом прошёл слух, что им не придётся танцевать, но под давлением толпы они всё же станцевали секунд 45. Но всё было хорошо, Янник справился. Янник чувствовал себя хорошо и сделал всё очень весело. С улыбкой на лице начал кружить Игу», — приводит слова Куэрри Sportskeeda.