Де Минор — об игре в Вашингтоне: помню несколько эпичных матчей, один из них с Рублёвым

Австралийский теннисист Алекс де Минор вспомнил свой самый успешный турнир в Вашингтоне, который он провёл в 2018 году.

Де Минор в 2018 году выходил в финал турнира ATP-500 в Вашингтоне, обыграв в полуфинале Андрея Рублёва (5:7, 7:6 (8:6), 6:4). В решающей игре австралиец уступил Александру Звереву — 2:6, 4:6.

«2018 год? Кажется, это был последний раз, когда я выиграл здесь матч. Для меня это была знаменательная неделя: я вышел в финал турнира категории ATP-500, сохранил свой рейтинг и показывал отличный теннис. Помню несколько эпичных матчей, один из них — с Рублёвым в полуфинале. Надеюсь, что после небольшого отпуска я вернусь и снова покажу здесь хороший теннис», — приводит слова де Минора пресс-служба АТР.

Алекс де Минор принимает участие в розыгрыше турнира АТР-500 в Вашингтоне в этом году. Свой путь на турнире австралиец начнёт с матча второго круга.