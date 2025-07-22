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Де Минор — об игре в Вашингтоне: помню несколько эпичных матчей, один из них с Рублёвым

Де Минор — об игре в Вашингтоне: помню несколько эпичных матчей, один из них с Рублёвым
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Австралийский теннисист Алекс де Минор вспомнил свой самый успешный турнир в Вашингтоне, который он провёл в 2018 году.

Вашингтон (м). 1/2 финала
05 августа 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Алекс де Минор
72
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 8 6
7 		6 6 4
         
Андрей Рублёв
46
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Де Минор в 2018 году выходил в финал турнира ATP-500 в Вашингтоне, обыграв в полуфинале Андрея Рублёва (5:7, 7:6 (8:6), 6:4). В решающей игре австралиец уступил Александру Звереву — 2:6, 4:6.

«2018 год? Кажется, это был последний раз, когда я выиграл здесь матч. Для меня это была знаменательная неделя: я вышел в финал турнира категории ATP-500, сохранил свой рейтинг и показывал отличный теннис. Помню несколько эпичных матчей, один из них — с Рублёвым в полуфинале. Надеюсь, что после небольшого отпуска я вернусь и снова покажу здесь хороший теннис», — приводит слова де Минора пресс-служба АТР.

Алекс де Минор принимает участие в розыгрыше турнира АТР-500 в Вашингтоне в этом году. Свой путь на турнире австралиец начнёт с матча второго круга.

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