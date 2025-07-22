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Де Минор объяснил, что сыграет на турнире в Вашингтоне из-за своей невесты-теннисистки

Де Минор объяснил, что сыграет на турнире в Вашингтоне из-за своей невесты-теннисистки
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Австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, что принял решение вновь сыграть на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне в том числе из-за своей невесты британской теннисистки Кэти Бултер.

Де Минор заявлен на турнир в столице США и начнёт выступления со второго круга. Австралиец сыграет на соревнованиях впервые с 2022 года. Бултер заявлена в женской сетке турнира, но на старте уже потерпела поражение от Марии Саккари из Греции со счётом 3:6, 4:6.

«С годами расписание немного изменилось. На этой неделе проходили разные турниры. В прошлом году была Олимпиада. Я всегда хотел вернуться сюда, и мне очень приятно, что рядом есть Кэти. Этот турнир стал для нас общим, мы можем проводить время вместе, находясь в одном часовом поясе и просто живя более-менее нормальной жизнью», – приводит слова де Минора пресс-служба АТР.

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