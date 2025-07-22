Вавринка — 4-й игрок в истории ATP-тура, одержавший более одной победы после 40 лет
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Победитель трёх турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал четвёртым игроком со времён формирования ATP-тура, который смог одержать более одной победы в возрасте старше 40 лет.
Вчера, 21 июля, Вавринка обыграл эквадорца Альваро Гильен-Месу в первом круге турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). Это вторая победа Вавринки после того, как ему 28 марта исполнилось 40 лет. Также Стэн обыгрывал казахстанца Тимофея Скатова на старте турнира ATP-250 в Бухаресте, матч проходил 1 апреля.
Умаг. 1-й круг
21 июля 2025, понедельник. 22:10 МСК
244
Альваро Гильен-Меса
А. Гильен-Меса
Окончен
0 : 2
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156
Стэн Вавринка
С. Вавринка
В возрасте старше 40 лет несколько матчей на турнирах уровня ATP до Вавринки выигрывали всего три теннисиста: Джимми Коннорс, Фелисьяно Лопес и Иво Карлович.
Во втором круге турнира в Умаге Вавринка сыграет против боснийца Дамира Джумхура.
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