Вавринка — 4-й игрок в истории ATP-тура, одержавший более одной победы после 40 лет

Победитель трёх турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал четвёртым игроком со времён формирования ATP-тура, который смог одержать более одной победы в возрасте старше 40 лет.

Вчера, 21 июля, Вавринка обыграл эквадорца Альваро Гильен-Месу в первом круге турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). Это вторая победа Вавринки после того, как ему 28 марта исполнилось 40 лет. Также Стэн обыгрывал казахстанца Тимофея Скатова на старте турнира ATP-250 в Бухаресте, матч проходил 1 апреля.

В возрасте старше 40 лет несколько матчей на турнирах уровня ATP до Вавринки выигрывали всего три теннисиста: Джимми Коннорс, Фелисьяно Лопес и Иво Карлович.

Во втором круге турнира в Умаге Вавринка сыграет против боснийца Дамира Джумхура.